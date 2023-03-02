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МИД Китая призвал США прекратить продажу оружия Тайваню, заявив, что КНР продолжит принимать меры для защиты своей безопасности

МИД Китая призвал США прекратить продажу оружия Тайваню, заявив, что КНР продолжит принимать меры для защиты своей безопасности

Китайское внешнеполитическое ведомство призвало Соединенные Штаты прекратить продажу оружия Тайваню, заявив, что КНР продолжит принимать меры для защиты своей безопасности.

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