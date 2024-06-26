Bloomberg: Макрон стал токсичным для своих ближайших союзников

Французский лидер Эммануэль Макрон становится токсичным для своих ближайших союзников на фоне ослабления позиций его партии и непопулярности в преддверии выборов в парламент, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
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