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Bloomberg: Макрон стал токсичным для своих ближайших союзников

Bloomberg: Макрон стал токсичным для своих ближайших союзников

Французский лидер Эммануэль Макрон становится токсичным для своих ближайших союзников на фоне ослабления позиций его партии и непопулярности в преддверии выборов в парламент, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

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