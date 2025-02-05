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Россия внесла в ООН проект международной информационной безопасности

Россия внесла в ООН проект международной информационной безопасности

Россия внесла в ООН проект международной информационной безопасности. Об этом РИА Новости заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025".

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