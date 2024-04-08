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«Ъ»: обвиненного в растрате экс-следователя СКР нашли в зоне СВО

«Ъ»: обвиненного в растрате экс-следователя СКР нашли в зоне СВО

Обвиненный по делу о растрате бывший замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ Следственного комитета России Александр Избенко скрывался в зоне проведения спецоперации.

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