«Ъ»: обвиненного в растрате экс-следователя СКР нашли в зоне СВО

Обвиненный по делу о растрате бывший замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ Следственного комитета России Александр Избенко скрывался в зоне проведения спецоперации.
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