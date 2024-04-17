Проект безэкипажного судна NOMARS Defiant от DARPA

Американская компания Serco Inc. строит экспериментальное безэкипажное судно NOMARS Defiant. В этом проекте реализуется несколько смелых идей, направленных на повышение технических характеристик и автономных возможностей судна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Декоммунизация невозможна без деэлектрификации: ВКС РФ с применением КАБ нанесли удар по Сумской ТЭЦ
- Неспокойная ночь для киевского режима: ВС РФ нанесли удары по объектам от Харькова до Ивано-Франковска
- «Надо установить уголовную ответственность для иноагентов»: Медведев прокомментировал события в Тбилиси
Свежие комментарии