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СНБО Украины опровергает получение ВСУ приказа удерживать позиции в Курской области до инаугурации Трампа

СНБО Украины опровергает получение ВСУ приказа удерживать позиции в Курской области до инаугурации Трампа

В Киеве решили опровергнуть публикации западных изданий, утверждавших, что украинские войска должны удерживать позиции в Курской области до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

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