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Царьград

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FT: единственный владелец OnlyFans незадолго до смерти получил $700 млн

FT: единственный владелец OnlyFans незадолго до смерти получил $700 млн

Владелец OnlyFans Радвинский незадолго до смерти успел получить $700 млн - что это за деньги.Владелец OnlyFans Леонид Радвинский за последний год жизни получил от своего бизнеса около семисот миллионов долларов дивидендов.

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