Военный эксперт Киселев: СБУ начала массовые облавы по выявлению подпольщиков

Служба безопасности Украины (ВСУ) начала массовые облавы, в рамках которых намерена выявить активистов подполья, причастных к рассылке сообщений о принадлежности Одессы и Николаева к российским территориям.
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