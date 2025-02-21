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Военный эксперт Киселев: СБУ начала массовые облавы по выявлению подпольщиков

Военный эксперт Киселев: СБУ начала массовые облавы по выявлению подпольщиков

Служба безопасности Украины (ВСУ) начала массовые облавы, в рамках которых намерена выявить активистов подполья, причастных к рассылке сообщений о принадлежности Одессы и Николаева к российским территориям.

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