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Водила

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Как законно остановить начисление транспортного налога на неиспользуемый автомобиль

Как законно остановить начисление транспортного налога на неиспользуемый автомобиль

Покупка автомобиля почти всегда сопровождается приятными эмоциями: мы изучаем технические характеристики, сравниваем комплектации, прикидываем расход топлива и предвкушаем будущие поездки.

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