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«Эгриси» ведет в счете в матче с GOATS в Медиалиге

27 апреля, суббота «Эгриси» – GOATS – 1:0 (первый тайм) «Эгриси» (стартовый состав): Клюкин, Дасаев, Яненко, Кольтяпин, Зотов, Григорьев, Егорашев, Сменчугов, Абрамян, Алексеев, Зорин.

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