Командир «Щербак»: ВСУ сбрасывали бумажки в виде купюр с призывом сдаваться

Командир роты чеченского спецподразделения «Ахмат» с позывным «Щербак» рассказал, что боевики ВСУ сбрасывали на позиции российской армии бумажки в виде купюр номиналом в 5000 тысяч рублей с призывами сдаться в плен.
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