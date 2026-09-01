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Герои не носят плащи: алматинец отправился искать пропавшего ребёнка и первым услышал его голос

Герои не носят плащи: алматинец отправился искать пропавшего ребёнка и первым услышал его голос

В горах Алматы завершились поиски 11-летнего ребенка, который потерялся во время прогулки с родителями.

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