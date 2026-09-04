Генетически модифицированная свиная почка сохранила жизнь мужчине на рекордные 9 месяцев

Генетически модифицированная почка свиньи по кличке Вильма позволила 66-летнему мужчине с почечной недостаточностью прожить на ней рекордные девять месяцев и успешно послужила «переходным этапом» в ожидании трансплантации человеческого органа, став первым подобным случаем в мире .
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