Генетически модифицированная свиная почка сохранила жизнь мужчине на рекордные 9 месяцев

Генетически модифицированная почка свиньи по кличке Вильма позволила 66-летнему мужчине с почечной недостаточностью прожить на ней рекордные девять месяцев и успешно послужила «переходным этапом» в ожидании трансплантации человеческого органа, став первым подобным случаем в мире .