Белоусов одним словом ответил на вопрос о своей одежде на парад Победы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов не дал однозначного ответа на вопрос о том, в какой форме (гражданской или военной) он будет принимать парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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