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Царьград

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Британия готовится к смерти короля: Принцу Гарри не будет покоя

Британия готовится к смерти короля: Принцу Гарри не будет покоя

Великобритания начала подготовку к смерти короля Карла II. Наследника, принца Гарри, уже тревожат.Прошла информация, что в Британии вовсю идёт подготовка к смерти короля Карла III, что спутало все планы принца Гарри.

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