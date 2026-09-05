Иран пригрозил США серьезными ударами в случае новых нападений на иранские суда

Zuma/TASS Иранские военные будут наносить более масштабные удары по американским судам на Ближнем Востоке, если США продолжат преследовать танкеры Ирана и атаковать их.
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