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ЦБ в сентябре пополнит капитал РНПК на 165 млрд рублей

ЦБ решил пополнить капитал Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) на 165 млрд рублей в сентябре, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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