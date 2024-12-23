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Военкор намекнул на удар «Орешником» по затеявшей войну в ПМР Санду

Военкор намекнул на удар «Орешником» по затеявшей войну в ПМР Санду

Руденко: Генштаб ВС РФ выбирает цели для удара «Орешником» из-за планов Санду Генеральный штаб Вооруженных сил России, вероятно, уже выбирает цели для нового удара новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности «Орешник», предположил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

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