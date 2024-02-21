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Китай

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Во Владивостоке начались гастроли Ляонинской балетной труппы

Владивосток, 21 февраля /Синьхуа/ -- Во вторник вечером на Приморской сцене прославленного Мариинского театра во Владивостоке, столице Приморского края, балетом "Солнечные часы" начались гастроли Ляонинской балетной труппы.

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