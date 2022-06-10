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Новая проблема стратегической безопасности США

Новая проблема стратегической безопасности США

Кощей из USA оказался очень даже смертным. В сказке «Царевна-лягушка» Иван-царевич за Василису Премудрую бился насмерть с Кощеем Бессмертным  (он же Кащей, герой восточнославянской мифологии, злобный колдун-некромант).

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