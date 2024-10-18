Экс-чиновников Самарской области подозревают в превышении должностных полномочий

Бывший глава Минстроительства Самарской области Николай Плаксин и экс-министр управления финансами региона Андрей Прямилов подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщили в Октябрьском районном суде Самары.
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