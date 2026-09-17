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В России появится новый дорожный знак для многодетных семей

В России появится новый дорожный знак для многодетных семей

На Международном фестивале молодежи Минтранс РФ представил новый дорожный знак, предназначенный для обозначения парковочных мест для многодетных семей.

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