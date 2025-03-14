В Киеве удивились словам Рютте об отказе Украине в членстве в НАТО

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина удивилась сказанным генеральным секретарем НАТО Марком Рютте словам о членстве Киева в Североатлантическом альянсе.
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