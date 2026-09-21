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Татар-информ

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В этом году Татарстан на капремонт детских лагерей направил 2,3 млрд рублей

В этом году Татарстан на капремонт детских лагерей направил 2,3 млрд рублей

На республиканскую программу капремонта, реконструкции и строительства лагерей «Лето-детям» на 2019-2026 годы в Татарстане предусмотрено 10,6 млрд рублей.

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