PNAS: фиджийские игуаны совершили экспедицию длиной в 8000 километров

Американские биологи из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Южной Флориды выяснили, что предки фиджийских игуан совершили невероятное путешествие протяженностью около 8000 километров из Северной Америки на острова Фиджи и Тонга.
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