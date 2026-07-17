Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки

В пятницу утром движение транспорта по Крымскому мосту было восстановлено после временной остановки. Это подтвердили представители инфоцентра, осуществляющего мониторинг ситуации на автомобильных подходах к мосту.
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