CHEBANOV выпустил EP в Live-версии «Архив»

Артист, музыкант и саундпродюсер подробно рассказал историю создания каждой песни, а также почему решился наконец-то выпустить их спустя очень долгое время.
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