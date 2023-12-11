Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Сивохин
    Мнение Хинштейна полностью поддерживаю. За нарушение правил нашего общежития мигрантов надо просто депортировать. нез..."Странно": Хинште...
  • Алексей Лесков
    Домой в кишлак, причём надо сразу же в тот же день за малейшую оплошность."Странно": Хинште...
  • Владимир Акулов
    «Арктической ипотеки»...Что  это  значит  ?  Дома  дают  за  Полярным  кругом  ?Путин предложил р...

Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Эксперты считают, что большинство идейных бандеровцев уже уничтожено Дмитрий Родионов На фото: украинские военноленные (Фото: Александр Полегенько/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Лариса Шеслер Около половины военнослужащих ВСУ хотели бы работать, находясь в российском плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть — готова остаться жить в РФ, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Митин
Просились суки в армию - Денег ждалим!!! в в кого стрелять - НАПЛЕВАТЬ БЫЛО!!! Теперь когда пришел Российский  СОЛДАТ-ВСЕ не виноватые! А майдан? Что много военкомов в любом городе поганой хохляндии? Не хочешь служить - бели Автомат - Зеленский  продаст - И расстреляй полицию и военкомат ваш
Ответить
16 час.
Геннадий Митин
Врут они все сволочи. ЛОвят якобы - единицы - для видео!!! Остальные идут сами!!!!
Ответить
16 час.
Леонид Руси
На фронт их и на стройки... Получить гражданство можно только за великие заслуги
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх