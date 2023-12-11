Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Геннадий Митин

Просились суки в армию - Денег ждалим!!! в в кого стрелять - НАПЛЕВАТЬ БЫЛО!!! Теперь когда пришел Российский СОЛДАТ-ВСЕ не виноватые! А майдан? Что много военкомов в любом городе поганой хохляндии? Не хочешь служить - бели Автомат - Зеленский продаст - И расстреляй полицию и военкомат ваш