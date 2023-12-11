Эксперты считают, что большинство идейных бандеровцев уже уничтожено Дмитрий Родионов На фото: украинские военноленные (Фото: Александр Полегенько/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Лариса Шеслер Около половины военнослужащих ВСУ хотели бы работать, находясь в российском плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть — готова остаться жить в РФ, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.
Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?
Комментарии
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Геннадий Митин
Просились суки в армию - Денег ждалим!!! в в кого стрелять - НАПЛЕВАТЬ БЫЛО!!! Теперь когда пришел Российский СОЛДАТ-ВСЕ не виноватые! А майдан? Что много военкомов в любом городе поганой хохляндии? Не хочешь служить - бели Автомат - Зеленский продаст - И расстреляй полицию и военкомат ваш
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16 час.
Геннадий Митин
Врут они все сволочи. ЛОвят якобы - единицы - для видео!!! Остальные идут сами!!!!
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16 час.
Леонид Руси
На фронт их и на стройки... Получить гражданство можно только за великие заслуги
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15 час.
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