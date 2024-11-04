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Закон и Порядок

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Контрольный выстрел в голову «Украинского проекта»

Контрольный выстрел в голову «Украинского проекта»

Очевидно, что мы живем во времена информационных войн, «правильная» информация является основным оружием современности.

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Комментарии
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Александр Конкин
Был прекрасный фильм &quot;Высокий перевал&quot; (если не ошибаюсь), вот его и надо было крутить еженедельно во время майДауна...
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4 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Я считаю ,что не надо ограничиваться одним фильмом  , а создать серию начиная с прелюдии , предательства социализма , затем развитием капитализма в 90-ые годы и далее с приходом к власти В. В.  Путина переломным моментом , становлении на рельсы новой эпохи возрождения России , созданием такой организации как альтернатива ООН и НАТО -БРИКС-международной организации включающей в себя более половины населения земного шара  , её становление и преобразование не только как политическую , но ведущую контроль за событиями в мире и регулирующую все возникающие мировые военные конфликты на планете , а также уравновешивающую экономику , благоприятную для всех стран, независимо от степени развития  . А для развивающихся стран оказывающую реальную  помощь без компромиссов и личной наживы ,а исключительно на паритетных началах , а где-то и благотворительную . В случае каких -либо мировых природных катаклизмов например. Ну и пора принимать решения и выстраивать перспективные планы на будующее.
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4 час.
Алексей Горшков
Вообще-то, если здраво рассудить - несмотря на то наша точка зрения (главное - РЕЗУЛЬТАТ, а не самопиар) и более правильна, на информационную сферу тоже обращать внимание НАДО !!! Ведь НЕСПРАВЕДЛИВО получается: объективно лучше МЫ, а герои в общественном сознании - ОНИ !!! Ярчайший пример - окончание Второй Мировой войны, война СССР с Японией 1945-го года - наши военные были настоящими монстрами по умению воевать, которым разбитые под Арденнами в конце 1944-го года (когда наши вообще-то уже в Германии были) всячески пропиаренные &quot;профи&quot; из войск союзников просто в подмётки не годились! Полное впечатление складывается, что какие-то малолетки долгое время не могут одолеть хулигана, и просят его угомонить своего старшего товарища! Тот вмешивается и МОМЕНТАЛЬНО &quot;вырубает&quot; этого хулигана! Японцев сколько лет утихомирить не могли, а мы вмешались - и МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !!! А в сознании европейцев и японцев - СССР - ВООБЩЕ НЕ ПОБЕДИТЕЛЬ !!! Мне кажется - у них надо учиться, и даже ПРЕВЗОЙТИ в информационной сфере, во всяком случае вывести её ВРОВЕНЬ с реальными нашими достижениями! По-моему, это даже ЛЕГЧЕ, чем достигнуть объективных результатов! &quot;Лучше БЫТЬ,чем КАЗАТЬСЯ&quot; - это верно но, &quot;казаться&quot; ТОЖЕ НУЖНО !!!
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2 час.

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