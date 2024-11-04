Контрольный выстрел в голову «Украинского проекта»

Я считаю ,что не надо ограничиваться одним фильмом , а создать серию начиная с прелюдии , предательства социализма , затем развитием капитализма в 90-ые годы и далее с приходом к власти В. В. Путина переломным моментом , становлении на рельсы новой эпохи возрождения России , созданием такой организации как альтернатива ООН и НАТО -БРИКС-международной организации включающей в себя более половины населения земного шара , её становление и преобразование не только как политическую , но ведущую контроль за событиями в мире и регулирующую все возникающие мировые военные конфликты на планете , а также уравновешивающую экономику , благоприятную для всех стран, независимо от степени развития . А для развивающихся стран оказывающую реальную помощь без компромиссов и личной наживы ,а исключительно на паритетных началах , а где-то и благотворительную . В случае каких -либо мировых природных катаклизмов например. Ну и пора принимать решения и выстраивать перспективные планы на будующее.

Алексей Горшков

Вообще-то, если здраво рассудить - несмотря на то наша точка зрения (главное - РЕЗУЛЬТАТ, а не самопиар) и более правильна, на информационную сферу тоже обращать внимание НАДО !!! Ведь НЕСПРАВЕДЛИВО получается: объективно лучше МЫ, а герои в общественном сознании - ОНИ !!! Ярчайший пример - окончание Второй Мировой войны, война СССР с Японией 1945-го года - наши военные были настоящими монстрами по умению воевать, которым разбитые под Арденнами в конце 1944-го года (когда наши вообще-то уже в Германии были) всячески пропиаренные "профи" из войск союзников просто в подмётки не годились! Полное впечатление складывается, что какие-то малолетки долгое время не могут одолеть хулигана, и просят его угомонить своего старшего товарища! Тот вмешивается и МОМЕНТАЛЬНО "вырубает" этого хулигана! Японцев сколько лет утихомирить не могли, а мы вмешались - и МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !!! А в сознании европейцев и японцев - СССР - ВООБЩЕ НЕ ПОБЕДИТЕЛЬ !!! Мне кажется - у них надо учиться, и даже ПРЕВЗОЙТИ в информационной сфере, во всяком случае вывести её ВРОВЕНЬ с реальными нашими достижениями! По-моему, это даже ЛЕГЧЕ, чем достигнуть объективных результатов! "Лучше БЫТЬ,чем КАЗАТЬСЯ" - это верно но, "казаться" ТОЖЕ НУЖНО !!!