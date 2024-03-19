Вторник, 1️⃣9️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👨‍💼 Международный день клиента 👨‍✈️ День моряка-подводника в России 🔥Первый день без шапки 🙏Всемирный день социальной работы 🥃Профессиональный праздник самогонщиков 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1899 год - в Петербурге открывается первая в России станция "скорой помощи" 📔 1906 год - Николай II издал указ о создании подводных сил Балтийского флота 📔 1918 год - в США принят Акт о Стандартном Времени и утверждено деление на часовые пояса 📔 1922 год - в Москве на Шаболовке завершено строительство на тот момент самой высокой в СССР Шуховской телебашни высотой 160 метров 📔 1934 год - работник из совхоза "Прогресс" Митрофан Никитин в Мавзолее совершил покушение на забальзамированное тело Ленина, дважды выстрелив в него из револьвера, а затем застрелился сам 📔 1953 год - по телевидению впервые показали церемонию вручения кинопремии "Оскар" 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Елена, Аркадий, Максим, Константин, Фёдор.