скоро Масленица

Привет, друзья! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном канале "Сладкий Персик". Очень рада всех видеть! Хотите верьте, хотите нет, но завтра начнется масленичная неделя! Да, весна не за горами! Вы когда-нибудь задумывались, как появились блины и кто их придумал? Вообще блины считаются блюдом русской кухни, но только в его классическом варианте (то есть это такие большие и довольно толстые дрожжевые оладьи), а ведь всевозможные оладьи, оладьи и оладьи существовали практически в каждой кухне на протяжении многих лет, много веков.