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Дмитрий Борисов в 41 год «обнуляет» возраст: «Будто первокурсник»

Дмитрий Борисов в 41 год «обнуляет» возраст: «Будто первокурсник»

Новые кадры с отдыха Дмитрий Борисов выложил в личном блоге. На снимках 41-летний телеведущий позирует в плавках на фоне солнечных пейзажей — а его подтянутая фигура тут же собрала сотни комментариев.

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