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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Хэйнс: «Тайриз Макси неустанно занимался привлечением Леброна Джеймса и заявил о готовности жертвовать своей ролью в команде»

Леброн Джеймс выбрал «Сиксерс» своей следующей командой. Разыгрывающий Тайриз Макси стал одним из первых членов организации, узнавшим об этом решении.

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