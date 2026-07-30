Крис Хэйнс: «Тайриз Макси неустанно занимался привлечением Леброна Джеймса и заявил о готовности жертвовать своей ролью в команде»

Леброн Джеймс выбрал «Сиксерс» своей следующей командой. Разыгрывающий Тайриз Макси стал одним из первых членов организации, узнавшим об этом решении.
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