Видео: Дрон сбил с автовышки бойца ВСУ хотевшего поразить из ПТРК российскую технику

Журналист и военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале уникальное видео, на котором запечатлен момент поражения боевым дроном Вооруженных сил Российской Федерации бойца украинской армии, который пытался атаковать военную технику Вооруженных сил России с автовышки, используя противотанковое ракетное оружие.
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