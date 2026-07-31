Студенты получат приглашения в учебные чаты вузов через «Госуслуги»

Учебные чаты вузов с 1 сентября официально интегрируют в национальный мессенджер «Макс». Главное изменение касается приглашения в чаты, которое придет не от старосты и не в личной переписке, а через «Госуслуги» сразу после зачисления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии