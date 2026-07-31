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Студенты получат приглашения в учебные чаты вузов через «Госуслуги»

Студенты получат приглашения в учебные чаты вузов через «Госуслуги»

Учебные чаты вузов с 1 сентября официально интегрируют в национальный мессенджер «Макс». Главное изменение касается приглашения в чаты, которое придет не от старосты и не в личной переписке, а через «Госуслуги» сразу после зачисления.

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