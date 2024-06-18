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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе после перелома носа: «Есть идеи насчет маски? »

Форвард сборной Франции получил травму в матче 1-го тура Евро-2024 с Австрией (1:0). «Есть идеи насчет маски?» – написал Мбаппе.

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