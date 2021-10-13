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Госдума РФ избрала своих руководителей

Госдума РФ избрала своих руководителей

В Государственной думе РФ прошло первое заседание нового, восьмого созыва. На нем депутаты избрали … .

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Екатерина
Ну, теперь держись! Новая команда бездельников "осчастливит" страну рассуждениями о плохой жизни на Украине, проблемами беженцев в Европе, СП-2 и газом и т.п. Только о проблемах простого рабочего человека в России дела никому нет. Зачем такая Госдума вообще нужна?

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