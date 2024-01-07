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Банки начнут возвращать похищенные мошенниками деньги по новой схеме

Банки начнут возвращать похищенные мошенниками деньги по новой схеме

Известия/Эдуард Корниенко С 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому банки будут обязаны проверять денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возвращать украденные мошенниками деньги, сообщили в РБК.

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