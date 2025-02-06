Бывший мойщик машин – самый высокооплачиваемый босс «Ф-1». Чем он так хорош?

Финансовый мир «Формулы-1» становится все более открытым благодаря внедрению потолка расходов. В нем предусмотрены исключения для трех членов команды с самыми высокими гонорарами, и многие организации с базами в Британии теперь предпочитают отображать их в отчетах для простоты учета.