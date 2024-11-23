С понедельника в Ноябрьске стартует Единая неделя тестирования на ВИЧ

Пункты тестирования развернутся в холле взрослой поликлиники Ноябрьской ЦГБ и будут работать по графику: 25 ноября 9:00-10:30 26 ноября 12:15-14:15 27 ноября 9:00-10:30 28 ноября 12:15-14:15 29 ноября 9:00-10:30 Также можно будет записаться на приём к психологу.