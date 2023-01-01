Швеция сыграет с Финляндией в 1/4 финала МЧМ-2023, Канада – со Словакией и другие пары. В Галифаксе и Монктоне завершился групповой этап МЧМ-2023.
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