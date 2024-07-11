Премьер Греции Мицотакис исключил отправку Киеву ЗРК Patriot и С-300

Греция вновь отказалась отправлять Киеву свои зенитно-ракетные комплексы. Об этом, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
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