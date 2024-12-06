Лавров: удар «Орешником» показал, что Россия не позволит нанести ей поражение

Удар «Орешником» показал, что Российская Федерация не позволит нанести ей стратегическое поражение. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.
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