ЧОП школы Краснодара, где произошло нападение, прошли проверку в 2024 году

Узнали подробности.Недавний инцидент в одной из школ Краснодара, где ученик ранил нескольких детей ножом, вновь поставил на повестку дня тему охраны и проверки частных охранных предприятий в учебных заведениях.
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