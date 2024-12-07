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Царьград

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ЧОП школы Краснодара, где произошло нападение, прошли проверку в 2024 году

ЧОП школы Краснодара, где произошло нападение, прошли проверку в 2024 году

Узнали подробности.Недавний инцидент в одной из школ Краснодара, где ученик ранил нескольких детей ножом, вновь поставил на повестку дня тему охраны и проверки частных охранных предприятий в учебных заведениях.

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