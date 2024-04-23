МО: в Новомихайловке нашли большое количество западного оружия

В ходе освобождения Новомихайловки в ДНР российские морпехи захватили большое количество вооружения западного производства, в том числе американские противотанковые комплексы Javelin и шведские гранатометы, сообщило Минобороны.
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