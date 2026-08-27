Юрист Васильчук: работодатель не может угрожать увольнением за отказ от переработки

Судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук рассказал, какие требования будут действовать при привлечении сотрудников к сверхурочной работе.
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