Интерес инвесторов к Terra Classic (LUNC) сохраняется, несмотря на трудности

Несмотря на падение рейтинга по объему и предыдущие противоречия, Terra Classic (LUNC) по-прежнему привлекает инвесторов, которых привлекает ее потенциал быстрого обогащения за счет значительного увеличения стоимости токенов.
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