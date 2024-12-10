В ЯНАО женщины, родившие до 30 лет первенца, получат по 3 млн рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе с января 2025 года появится новая мера поддержки для семей с детьми, а именно: женщины, родившие первенца до 30 лет, будут получать выплату в 3 млн рублей в рамках жилищной программы "Молодая семья".
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