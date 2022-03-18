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Губернатор Моор будет богатым, его не узнал спикер облдумы

Губернатор Моор будет богатым, его не узнал спикер облдумы

Курьезный случай произошел на внеочередном заседании тюменской облдумы 18 марта. После того, как парламентарии рассмотрели законопроект об обеспечении устойчивости экономики, слово попросил губернатор Александр Моор, находившийся на видеосвязи.

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