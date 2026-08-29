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Новости Липецка

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Завтра похолодание до +9 ночью

Завтра похолодание до +9 ночью

Завтра похолодает до +9 ночью, а днём будет до +22. Ветер сменит направление на юго-восточный. Не пропусти подробности!Сегодня, 29 августа, дневная температура воздуха составит +20 градусов.

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